SEATTLE AP.- Mad Max tuvo casi un mes para enfurecerse y hervir de rabia mientras esperaba su oportunidad en octubre.

Finalmente, cuando le dieron el balón en los playoffs, derrotó a los Marineros de Seattle (y también a su propio mánager).

Un ardiente Scherzer hizo retroceder el reloj con su clásica actuación de lanzamiento y Andrés Giménez conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras mientras los Azulejos de Toronto vencieron a Seattle 8-2 el jueves para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana a dos juegos cada uno.

Scherzer, de 41 años, quien quedó fuera de la lista de la Serie Divisional contra los Yankees de Nueva York debido a un dolor de cuello, demostró que aún le queda mucho por hacer al permitir dos carreras en 5 2/3 entradas.

“Para esto es que te juegas”, dijo Scherzer. “Trabajas muy duro todo el año, haces todos los sacrificios, te esfuerzas al máximo para llegar a este momento y tener este tipo de momentos para poder ganar la postemporada”.

Vladimir Guerrero Jr. conectó su quinto jonrón de playoffs para los Blue Jays, que han superado a los Marineros 21-6 en Seattle después de perder los primeros dos juegos en casa.

El quinto juego de la serie al mejor de siete será el viernes, con Kevin Gausman programado para abrir para Toronto contra el ganador del primer juego, Bryce Miller.

Scherzer consiguió su octava victoria en postemporada y la primera desde la Serie Mundial de 2019 con Washington contra Houston. Al lograr su apertura número 500 en las Grandes Ligas, entre temporada regular y postemporada, se convirtió en el lanzador de mayor edad en abrir un juego de postemporada desde que Jamie Moyer cumplió 45 años con los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial de 2008.

Moyer, quien pasó 11 años con los Marineros desde 1996 hasta 2006, lanzó el primer lanzamiento ceremonial el jueves.

Scherzer permitió tres hits, uno de ellos un jonrón solitario de Josh Naylor en la segunda entrada. Pero el veterano lanzador derecho se asentó a partir de ahí, incluso sacó a un corredor de la primera base por primera vez desde 2013, y no fue retirado hasta la segunda visita del mánager John Schneider al montículo.

Con dos outs en el quinto, Schneider se acercó a Scherzer en el campo y el tres veces ganador del premio Cy Young le dijo a su capitán, en términos inequívocos, que no tenía ningún interés en salir del juego en ese momento.

“Pensé que me iba a matar. Fue genial. Me miró fijamente, con los dos colores, al salir”, dijo Schneider con una sonrisa. “Tiene esa imagen de Mad Max, pero esta noche la demostró”.

Scherzer dijo que estaba ocupado pensando en la secuencia de lanzamientos que quería lanzarle a Randy Arozarena.

“Y de repente vi salir a Schneids y me tomó por sorpresa”, explicó Scherzer. “Ese fue uno de esos momentos en los que supe que quería el balón. Conocía la situación del partido. Quería el balón y básicamente se lo dije con un lenguaje un poco diferente”.

Schneider dejó a Scherzer adentro y el ocho veces All-Star rápidamente ponchó a Arozarena mientras intentaba atrapar una bola curva.

“Cuando un miembro del Salón de la Fama como este te dice que es bueno, hay que dejarlo en el juego”, dijo Guerrero. “Y demostró que es bueno”.

Fue uno de los cinco ponches de Scherzer, quien golpeó su guante con entusiasmo.

«Intenté mantenerme alejado de él», dijo su compañero George Springer. «No querías interponerte en el camino de Max, así que simplemente dejabas que Max fuera Max. Fue entretenido, sin duda».

Schneider dijo: «Llevo todo el año esperando eso, que Max me grite en el montículo. Creo que en ese momento hay números, hay proyecciones, hay estrategia y hay gente. Así que confiaba en la gente».

Mientras tanto, la ofensiva de los Blue Jays retomó su ritmo tras anotar 13 carreras en el tercer juego. Giménez conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada por segundo día consecutivo, esta vez ante el abridor Luis Castillo, para darle a Toronto una ventaja que no cedió. Los Blue Jays anotaron otra carrera en la entrada cuando el relevista Gabe Speier impulsó una base por bolas.

Toronto aumentó su ventaja en la cuarta entrada con un doblete productor de Springer, quien anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Matt Brash. Guerrero, quien había conectado un sencillo al principio del juego, conectó un jonrón por el jardín derecho en la séptima entrada contra Eduard Bazardo.

Guerrero lidera las mayores con cinco jonrones en estos playoffs, rompiendo el récord de los Blue Jays para una postemporada que había compartido con José Bautista (2015).

Giménez proporcionó más seguridad en la octava con un sencillo de dos carreras al medio que se desvió en el guante del relevista Emerson Hancock.

Por: ANDREW DESTIN