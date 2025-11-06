Bodegueros en NYC valoran triunfo de Mamdani como alcalde

NUEVA YORK.- El presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), Radhames Rodríguez, valoró de muy positivo el triunfo de Zohran Mandani como alcalde de esta ciudad.

La organización que agrupa más de 14 mil bodegueros en el estado felicita al nuevo alcalde por su histórica victoria que dijo será para bien de la mayoría de los neoyorkinos.

Rodríguez precisó, «estamos orgullosos de haber apoyado su campaña y de haber estado junto a un líder que comprende los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas y las familias trabajadoras».

«UBA espera trabajar estrechamente con la nueva administración para hacer que nuestra ciudad sea más asequible para los neoyorquinos y para garantizar que nuestros bodegueros puedan seguir operando, creciendo y sirviendo a sus comunidades con orgullo y seguridad».

En el pasado reciente UBA endoso abiertamente a Mamdani durante un evento en Omale New York Grocery, ubicada en 2172 de la avenida Crotona, en El Bronx, liderado por los asambleístas dominicanos George Álvarez y Amanda Séptimo.

Todos coincidieron en la importancia del voto latino y en el papel esencial que juegan los pequeños comerciantes en la vida económica y social de la ciudad, e inmediatamente Rodríguez movilizó a los miembros de la organización para que apoyaran y votaran por el hoy electo alcalde de NYC.

Destacó ante Mamdani que las bodegas son el «corazón y alma de cada vecindario», y recordó que los bodegueros han sido históricamente los primeros en responder ante cualquier crisis en sus comunidades, desde apagones hasta emergencias sanitarias.

«Estamos aquí porque creemos que es hora de pasar la página». «Queremos estar al lado de Mamdani para construir una ciudad más justa y asequible, donde nuestras familias puedan comprar sus alimentos y nuestros bodegueros puedan seguir sirviendo con orgullo», afirmó Rodríguez.

Enfatizó que los bodegueros merecen ser parte de las soluciones económicas de la ciudad, no desplazados por ellas.

«Como bodegueros, no estamos de acuerdo con que la ciudad nos instale competencia». «Lo que queremos es que se nos incluya en el plan para que los productos básicos sean más asequibles para nuestra comunidad». «Nadie conoce mejor las necesidades del vecindario que el bodeguero que sirve cada día detrás del mostrador», puntualizó Rodríguez.