Bogotá se alista para celebrar el Estéreo Picnic, su festival de música más grande

Bogotá.- Bogotá se prepara para recibir este fin de semana la edición 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP), con un cartel de lujo encabezado por The Killers y Sabrina Carpenter.

Junto a ellos se presentarán artistas como Lorde, Skrillex, Deftones y Young Miko, quienes prometen crear momentos históricos en el Parque Simón Bolívar de la ciudad.

El festival, considerado el más importante de Colombia, también incluye a Djo, Peggy Gou, Interpol, KATSEYE, así como a los españoles Judeline, Guitarricadelafuente y Rusowsky, además de una selección de nombres emergentes y propuestas alternativas.

Detalles de la edición 2026

La edición de este año se celebrará entre el 20 y 22 de marzo, y transformará nuevamente al Parque Simón Bolívar en epicentro de la música, con una asistencia proyectada de más de 170.000 personas durante los tres días, según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

Gran parte de los artistas llega tras su participación en Lollapalooza Chile, consolidando al FEP dentro de la ruta de grandes festivales en Sudamérica.

En este circuito regional coinciden nombres como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Lorde, Deftones, Skrillex, Doechii, Interpol, Peggy Gou, Turnstile y Men I Trust.

Novedades y debuts del festival

Entre los estrenos más esperados está Blood Orange, proyecto del británico Dev Hynes, que se presentará por primera vez en Colombia, sumándose a artistas históricamente solicitados por el público del FEP.

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Otra novedad de esta edición es la ampliación de los escenarios, con la incorporación de un nuevo espacio llamado Lago, alcanzando un total de seis escenarios principales.

El festival se desarrollará en tres jornadas y casi un tercio del público llegará de fuera de Bogotá o del país, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La jornada inaugural del viernes estará encabezada por Tyler The Creator y Lorde, con actuaciones de Peggy Gou, Royel Otis, KATSEYE, Turnstile y Joe Keery, quien saltó del éxito en Stranger Things a la música con su proyecto Djo y la canción End of Beginning.

El FEP continúa consolidando su identidad al reunir grandes estrellas internacionales con proyectos latinoamericanos y colombianos, consolidándose como un festival de referencia en la región.