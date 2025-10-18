Santo Domingo.– La empresa TuBoleta informó este sábado que se ha completado el 100 % de los reembolsos correspondientes al concierto que la cantante Shakira tenía previsto realizar en Santo Domingo como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la boletera explicó que todas las devoluciones han sido procesadas correctamente, incluyendo el valor total de los boletos y los cargos por servicios.

La empresa invitó a los clientes a verificar en sus medios de pago que el reembolso se haya hecho efectivo y, en caso contrario, contactar a asistencia@tuboleta.com.do para darle seguimiento.

El espectáculo de Shakira estaba inicialmente programado para el 2 de abril de 2025, pero posteriormente fue reprogramado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Sin embargo, la artista y la productora SD Concerts anunciaron su cancelación definitiva el 15 de agosto de 2025, alegando “circunstancias fuera de nuestro control”.

La cancelación generó molestia y preocupación entre los fanáticos dominicanos, quienes habían manifestado incertidumbre por la falta de información oficial en las semanas previas al evento.

Con el cierre del proceso de reembolsos, TuBoleta busca dar por concluido el capítulo financiero de un concierto que había despertado grandes expectativas en el público local, mientras Shakira continúa con su gira internacional en otras ciudades de América y Europa.