El Gobierno inició la entrega del bono Arranca a Mil a familias con hijos en escuelas públicas

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) comenzó el desembolso del bono Arranca a Mil por la Educación, una iniciativa que beneficiará a más de 1.4 millones de estudiantes del sistema público preuniversitario, pertenecientes a unas 950 mil familias en todo el país.

¿En qué consiste el bono?

El programa otorga un pago único de 1,000 pesos a los padres, madres o tutores con hijos inscritos y activos en escuelas públicas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.

El Ministerio de Educación informó que más de 1.4 millones de estudiantes recibirán el bono Arranca a Mil por la Educación.

¿Cómo se retira el dinero?

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en su celular con un código de Remesas Banreservas , que permitirá retirar el dinero en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria.

en su celular con un , que permitirá retirar el dinero en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria. En caso de no recibir el mensaje, los padres o tutores podrán registrarse en www.bonoamil.gob.do , ingresando su número de cédula, número de celular y el Código de Identificación (ID) del estudiante .

, ingresando su número de cédula, número de celular y el . Para conocer el ID, deben contactar el centro educativo donde está inscrito el alumno.

Canales de ayuda

El portal oficial está disponible para consultas y registro. Además, el MINERD habilitó las líneas 849-873-9963 y 829-745-3345 para brindar soporte a padres y tutores.

Antecedentes

El bono Arranca a Mil fue implementado en 2023 y busca aliviar los gastos del año escolar 2025-2026, como parte de las acciones del Gobierno para apoyar la economía de las familias de menores ingresos.