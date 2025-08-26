SANTO DOMINGO. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) comenzó el desembolso del bono Arranca a Mil por la Educación, una iniciativa que beneficiará a más de 1.4 millones de estudiantes del sistema público preuniversitario, pertenecientes a unas 950 mil familias en todo el país.
¿En qué consiste el bono?
El programa otorga un pago único de 1,000 pesos a los padres, madres o tutores con hijos inscritos y activos en escuelas públicas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.
¿Cómo se retira el dinero?
- Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en su celular con un código de Remesas Banreservas, que permitirá retirar el dinero en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria.
- En caso de no recibir el mensaje, los padres o tutores podrán registrarse en www.bonoamil.gob.do, ingresando su número de cédula, número de celular y el Código de Identificación (ID) del estudiante.
- Para conocer el ID, deben contactar el centro educativo donde está inscrito el alumno.
Canales de ayuda
El portal oficial está disponible para consultas y registro. Además, el MINERD habilitó las líneas 849-873-9963 y 829-745-3345 para brindar soporte a padres y tutores.
Antecedentes
El bono Arranca a Mil fue implementado en 2023 y busca aliviar los gastos del año escolar 2025-2026, como parte de las acciones del Gobierno para apoyar la economía de las familias de menores ingresos.