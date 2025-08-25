El año escolar 2025-2026 inició este lunes con un acto oficial encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) iniciará esta semana la entrega del “Bono a Mil” correspondiente al año escolar 2025-2026, una ayuda económica que beneficiará a más de un millón de estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.

El anuncio fue hecho por el presidente Luis Abinader durante su encuentro semanal con la prensa, donde destacó que el programa busca apoyar a las familias y motivar la permanencia de los alumnos en las aulas.

De su lado, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que los beneficiarios podrán requerir el aporte a través de las vías oficiales del Banco de Reservas.

“Desde esta semana las familias ya podrán solicitar y retirar este apoyo mediante las plataformas oficiales de Banreservas”, afirmó.

El programa, implementado en 2023, consiste en un pago único de mil pesos por cada niño inscrito y activo en un centro educativo público. Para facilitar el acceso, los tutores recibirán un mensaje de texto con un código de Remesas Banreservas que les permitirá retirar el dinero en cualquier oficina de esa entidad bancaria.

Este ciclo escolar, que inició el pasado lunes con un acto encabezado por el presidente Abinader y el ministro De Camps en el Centro Educativo en Artes Casandra Damirón, cuenta con una matrícula total de 2,062,061 estudiantes en el sector público.