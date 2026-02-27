El presidente Abinader durante su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero.

“Garantizamos que no habrá un solo municipio en la República Dominicana sin al menos un techado multiuso. Eso es equidad territorial. Eso es justicia deportiva”, proclamó el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

El presidente aseguró que a través del Ministerio de Deportes y Recreación se ha impulsado una de creación y rehabilitación de infraestructuras deportivas con una inversión superior a RD$1,200 millones.

Esto se traduce en la entrega de 40 nuevas obras y la rehabilitación de más de 150 instalaciones en todo el país, lo que ha permitido devolver espacios dignos a diversas comunidades.

También sostuvo que el gobierno ejecuta actualmente cerca de 100 proyectos adicionales, con una inversión que supera los RD$2,195 millones, llevando infraestructura deportiva a cada rincón del territorio nacional.

“Este año estamos cerrando una brecha histórica”, afirmó el presidente, citando la construcción simultánea de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo, con inversión superior a RD$800 millones, y 25 techados en municipios que nunca habían contado con esta instalación esencial, con más de RD$675 millones adicionales.

Deporte al barrio

El primer mandatario estableció que el deporte no debe alejarse de los barrios y por eso subraya la importancia de crear espacios dignos a las comunidades y fomentar oportunidades para la juventud.

“El deporte también es identidad. Es la cancha iluminada en un barrio, el polideportivo rehabilitado en una comunidad rural, el atleta que descubre en el esfuerzo una oportunidad de futuro.

Más Juegos

El mandatario destacó el rescate de Juegos Fronterizos, certamen que benefició a más de 1,500 atletas de las siete provincias fronterizas.

El presidente también sostuvo que se relanzaron y se relanzaron los Juegos Universitarios y los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York, impactando a más de 2,200 jóvenes dominicanos en el exterior y reafirmando la identidad nacional con la diáspora.

Finalmente, Abinader anunció que este año serán revitalizados los Juegos Nacionales de la Mujer, reafirmando el compromiso de que la igualdad en el deporte es parte esencial de la igualdad en la sociedad.