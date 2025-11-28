Actualidad Salud

Víctor Atallah descarta brote de chikungunya y pide reforzar medidas contra el mosquito

Víctor Atallah

Santo Domingo.–El Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, reiteró que no se registra actualmente una circulación inusual del virus de la chikungunya, por lo que llamaron a la ciudadanía a mantener la calma.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la enfermedad continúa presentándose de manera esporádica y controlada, sin señales que indiquen un incremento fuera de lo habitual. Aunque insistieron en que el país no enfrenta un brote, recordaron que el virus sigue presente en el Caribe y que es importante reforzar las medidas de prevención.

Virus transmitido por mosquitos

La chikungunya es un padecimiento viral que solo puede adquirirse mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, los mismos involucrados en la transmisión del dengue y el zika.
Estos insectos se infectan al picar a una persona enferma y luego pueden transmitir el virus a otros. No existe contagio directo entre humanos.

El período en que comienzan a manifestarse los síntomas suele ser de tres a siete días después de la picadura. Las señales más comunes incluyen fiebre alta y dolores articulares intensos, que en algunos casos pueden prolongarse por semanas.

Llamado a prevenir criaderos

Salud Pública recordó que la forma más efectiva de evitar contagios es reduciendo la presencia del mosquito. Entre las acciones recomendadas se encuentran:

  • Vaciar recipientes que acumulen agua.
  • Mantener tapados los tanques y envases destinados a almacenar líquido.
  • Eliminar objetos que puedan convertirse en criaderos.
  • Utilizar mosquiteros y permitir las intervenciones de fumigación.

La institución también exhortó a la población a buscar atención médica ante cualquier malestar compatible con el virus y advirtió sobre los riesgos de automedicarse.

Según las autoridades, el sistema de salud dispone de pruebas diagnósticas y tratamientos para aliviar los síntomas, por lo que insisten en que no hay razones para alarma.

