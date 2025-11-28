Santo Domingo.–El Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, reiteró que no se registra actualmente una circulación inusual del virus de la chikungunya, por lo que llamaron a la ciudadanía a mantener la calma.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la enfermedad continúa presentándose de manera esporádica y controlada, sin señales que indiquen un incremento fuera de lo habitual. Aunque insistieron en que el país no enfrenta un brote, recordaron que el virus sigue presente en el Caribe y que es importante reforzar las medidas de prevención.

Virus transmitido por mosquitos

La chikungunya es un padecimiento viral que solo puede adquirirse mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, los mismos involucrados en la transmisión del dengue y el zika.

Estos insectos se infectan al picar a una persona enferma y luego pueden transmitir el virus a otros. No existe contagio directo entre humanos.

El período en que comienzan a manifestarse los síntomas suele ser de tres a siete días después de la picadura. Las señales más comunes incluyen fiebre alta y dolores articulares intensos, que en algunos casos pueden prolongarse por semanas.

Llamado a prevenir criaderos

Salud Pública recordó que la forma más efectiva de evitar contagios es reduciendo la presencia del mosquito. Entre las acciones recomendadas se encuentran:

Vaciar recipientes que acumulen agua.

Mantener tapados los tanques y envases destinados a almacenar líquido.

Eliminar objetos que puedan convertirse en criaderos.

Utilizar mosquiteros y permitir las intervenciones de fumigación.

La institución también exhortó a la población a buscar atención médica ante cualquier malestar compatible con el virus y advirtió sobre los riesgos de automedicarse.

Según las autoridades, el sistema de salud dispone de pruebas diagnósticas y tratamientos para aliviar los síntomas, por lo que insisten en que no hay razones para alarma.