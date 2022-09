Bosch y Haití

Ocupando la presidencia en abril del 1963, Juan Bosch asumió una posición enérgica contra Haití a raíz de que tropas de ese país, ocuparon prácticamente la embajada nuestra en Puerto Príncipe, en búsqueda de un opositor de la dictadura de Jean Claude Duvalier, hecho que estuvo a punto de una confrontación armada, evitada por mediación de organismos internacionales.

Bosch, un político, intelectual e impoluto, dio un ultimátum a las tropas haitianas de 24 horas para que abandonaran la sede diplomática, estimando que la acción de Duvalier era un insulto imperdonable a la dignidad de nuestro país, calificando la escaramuza como una invasión a nuestro territorio, hecho que no iba tolerar.

“Hemos sido insultados sin haber nosotros provocado ese insulto; se ha invadido nuestra embajada con fuerzas armadas, lo que equivale invadir nuestro país y es una ofensa imperdonable a nuestro país”, acotó Bosch en un discurso.

En otra ocasión, durante el gobierno de Leonel Fernández, enardecidos haitianos penetraron a la sede diplomática, considerada en el derecho internacional, como parte de nuestro territorio, llegando a cometer la grave ofensa de subirse en el techo de la edificación y cometer el grave agravio de bajar la bandera dominicana e izar la haitiana, una incalificable y denigrante acción que no fue respondida con energía por las autoridades de entonces que no imitaron la conducta recta e indoblegable de Bosch que hizo respetar a nuestro país so pena de tomar represalias, pues las tropas dominicanas estaban listas en la frontera para entrar a Haití y darle una merecida lección por su agresión.

Ahora se presenta un cuadro similar, pero frente a un Estado colapsado, dominado por bandas criminales que degüellan, secuestran y matan sin piedad a personas inocentes, llegando al extremo de asesinar a su presidente, Jovenal Moïse, a quien le sacaron los ojos, como una nuestra de la barbarie que caracteriza a los haitianos.

Hay amenazas veladas y abiertas contra los dominicanos, incentivadas por el ex primer ministro Claude Joseph, con epítetos y palabras ultrajantes contra los nacionales, por lo que ante un posible asalto a la embajada dominicana, la misma fue militarizada por una guarnición que está lista para repeler, sin contemplación, cualquier intento de agresión del salvajismo haitiano.