Boston regresa a SCLA; Gigantes ganan gran juego

Cora mantiene el invicto en postemporada y mejora su marca a 15-4en playoffs; pitcheo de los Bravos tira segunda blanqueada en fila

Los Medias Rojas de Boston y su exitoso dirigente Álex Cora dejaron en el camino a los Rayos de Tampa Bay, el conjunto que más partidos ganó este año en la Liga Americana.

Cora, quien cumplió penalidad en el 2020 por estar involucrados en el escándalo pro el robo de señas en el 2017, ha demostrado que sabe llevar una novena, conducir el pitcheo y mantener buenas relaciones con sus peloteros.

Con la victoria de anoche los Medias Rojas mejoraron la marca en postemporada a 15-4 bajo las riendas del timonel boricua en cuatro series y un partido entre comodines. Las series ganadas por los Medias Rojas desde el 2018 no han sido cómodas, pero en ninguna el equipo ha necesitado extenderla al máximo para avanzar.

Todavía Boston no ha llegado a la meta, pero Cora merece crédito por el desempeño de una novena que una semana antes de finalizar la vuelta regular se debatía en la lucha por lograr un pase que finalmente consiguió ganando los partidos cuando más se necesitaba.

Kike Hernández tuvo una serie espectacular qe coronó con un elevado de sacrificio que dio la carrera que dejó en el campo del Fenway Park a los aguerridos Rayos.

En la Costa del Pacífico, En un clásico que nos remonató a los duelos de pitcheo que escenificaban Juan Marichal vs Don Drysdale o Gaylord Perry vs Don Sutton, los Gigantes se colocaron a un triunfo de eliminar a los campeones. Evan Longoria dio jonrón que definió el partido frente al as Max Scherzer, quien estaba endemoniado con todos sus pitcheos funcionando en la que pudo haber sido su última performance con el uniforme de los Dodgers, novena que cuenta con el personal y carácter para regresar y ganar la serie.

DATOS.- Los Bravos volvieron a blanquear a los Cerveceros en un partido que se presentaron situaciones muy parecidas a mánagers Craig Counsell y Brian Snitker, quienes tomaron misma decisión, pero los resultados fueron muy diferentes. En el quinto acto con el juego igualado sin carrera, Milwaukee colocó corredores en tercera y segunda sin out, Lorenzo Cain falló y Counsell sacó a su abridor Freddy Peralta por un emergente, pues necesitaba anotar y confiaba en su buen bullpen. Sin embargo, Daniel Vogelbach no pudo empujar, Kolten Wong cerró el inning y el relevista Adrian Houser no hizo el trabajo. En el quinto inning de Atlanta, se embasaron los dos primeros bateadores y el manager Snitker envió a Joc Pederson de emergente por el pitcher Ian Anderson y el tipo respondió con cuadrangular para las únicas carreras del juego.

Quizás otro dirigente hubiera tocado al lanzador para mantenerlo en el box, pero Snitker trató de anotar, mismo que había intenato su contraparte en ese episodio, pero los resultados fueron totalmente diferentes. Ah, la pelota…Me encanta el coro de las hachas en los juegos que se efectúan en Atlanta, pero eso desaparecerá como los Indios (Cleveland) y los Pieles Rojas (Washington)..Albert Pujols bateó de 2-2 y mejoró su average a .326 (282-92) en postemporada. Salió del juego en el quinto episodio por un corredor emergente…Que bien lució Camilo Doval y cuanta confianza le tiene el mánager Gabe Kapler. El nativo de Yamasá, Monte Plata, retiró en fila a los seis bateadores que enfrentó caminando al filo de la navaja en un Dodger Stadium encendido.

Kapler dirigió al estilo la calle, “si lanza bien el octavo sigo con él en el noveno”…Ryan Tepera, de los Medias Blancas, acusó a los Astros de robar señales en los dos partidos celebrados en Minute Maid Park. Es lo que faltaba en una serie que tiene sabor con el enfrentamiento de los viejos zorros Dusty Baker y Tony La Russa…Kike Hernández, quien empujó seis carreras hubiera sido el JMV si eso se eligiera en las Series Divisionales. Rafael Devers, que también empujó seis y disparó dos jonrones, tuvo destacada participación…¿A qué equipo irá Nelson Cruz en la próxima temporada?. Sin bateador designado en la Liga Nacional sus oportunidades se reducirían a unos seis equipos y no pensamos que Tampa Bay sea uno de esos, mismo pasaría con Pujols, quien no retornaría a los Dodgers. Cruz tiene 449 jonrones y aspiraría jugar dos años más para llegar a 500, mientras que AP tiene 679 recorridos completos y quisiera lograr 700…Que carácter tiene el conjunto de los Rayos.

Con desventaja de 0-5 en casa ajena, pensamos que no regresarían y lo hicieron, aunque cayeron ante unos Medias Rojas diferentes a los del siglo pasado, estos no se quitan…Hay equipos en la Liga Dominicana que tienen departamentos infuncionales. Hoy a días de iniciarse el campeonato ni propios ni extraños conocen informaciones de los Tigres de Licey. Alexander Gómez no era imprescindible, pero cuanta falta ha hecho el gordo en la oficina de prensa de los azules.

Más de lo imaginado por quien entendía que la prensa, relaciones públicas y el mercadeo no son importantes en el mundo deportivo de estos tiempos. Del primer lugar al último en ese renglón ha caído el Licey…Por cierto, que uno que da pela en esa materia es Satosky Terrero. Lo ha demostrado en la Lidom con un antes y un después de él y ahora en la Liga Nacional de Desarrollo jugó un rol estelar en el despliegue informativo de ese exitoso proyecto, que pienso debe reducir la edad de los participantes a 20 años.

CITA.- «Siempre dijimos que teníamos un buen equipo de béisbol que tenía algunos huecos, y todavía tenemos algunos hoyos, pero al final, por lo mal que se veía a veces, todavía estamos aquí. Todavía estamos en el baile «, dijo Álex Cora, el dirigente de losMedias Rojas , después que el equipo logró el pase a la Serie de Campenato de la Liga Americana al eliminar a Tampa Bay 3-1.