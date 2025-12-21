Un sentimiento de satisfacción y tranquilidad motivó la comprobación de que las principales infraestructuras deportivas que servirán de escenario a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 registran un avance acorde con el cronograma oficial, e incluso con adelanto en varias de sus áreas.

Este fue el resultado de un recorrido de inspección el pasado jueves de autoridades del Comité Organizador, y del Gobierno, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro, informó que el ritmo de ejecución se mantiene estable y que varias obras se encuentran en su etapa final, lo que permitirá iniciar pruebas técnicas a partir del mes de enero.

“Se está cumpliendo el calendario previsto y, en algunos casos, tenemos semanas de adelanto. Estamos entrando en la fase final de los trabajos, con la intención de comenzar las pruebas de las instalaciones a inicios del próximo año”, señaló Monegro.

Autoridades confirman avance acorde con el cronograma oficial

Bonilla destaca avance

El ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, destacó el nivel de avance observado, particularmente en el Centro Acuático, una de las obras más complejas del programa de infraestructura de los Juegos.

“Nos sentimos satisfechos con el progreso alcanzado. La ruta crítica de este proyecto se completará entre marzo y abril, lo que nos permitirá contar con las instalaciones con suficiente antelación y con la calidad que merece la República Dominicana”, afirmó Bonilla.

El funcionario agregó que la piscina del Centro Acuático contará con un sistema de enfriamiento especializado, cuyos equipos ya han sido instalados en su mayoría, garantizando condiciones óptimas para la competencia y los entrenamientos.

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron el Palacio y el Pabellón de Voleibol, las pistas de atletismo, el Centro Acuático y el Pabellón de Taekwondo, este último la única instalación completamente nueva que se construye para la edición 2026.

También se dio seguimiento a las obras ya concluidas en el Parque del Este, como el Pabellón de Halterofilia y el campo de Arquería, mientras continúan los trabajos en Gimnasia y Balonmano.

Monegro resaltó que el Centro Acuático incorpora innovaciones poco comunes en la región, como un gimnasio seco especializado, lo que —dijo— coloca al país por encima del promedio de América Latina en materia de infraestructura deportiva.

Kelvin Cruz

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía. Cruz subrayó el esfuerzo conjunto de las instituciones involucradas y aseguró que una parte significativa de las obras quedará lista antes de finalizar el año, mientras que el resto se completará durante los primeros meses de 2026.

Luisín valora

Por su parte, Mejía valoró de forma positiva el estado de los trabajos, a poco más de siete meses del inicio de los Juegos. Indicó que el montaje avanza por una ruta adecuada, sin contratiempos mayores, y adelantó que en enero se realizará una nueva visita técnica para continuar evaluando los progresos.

Las autoridades informaron que, como parte de la fase final de implementación, están previstas reuniones técnicas en el terreno con especialistas de Centro Caribe Sports, de cara al montaje operativo del evento regional.

Una colaboración de Rafael Martínez R. director de comunicaciones de los Juegos 2026.

Aportes

Una colaboración del periodista Rafael Martínez (Rafelito), director de comunicaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.