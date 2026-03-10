Brasil pide explicaciones a TikTok por la tendencia que ensalza la violencia machista

São Paulo.– El Gobierno de Brasil otorgó un plazo de cinco días a la red social TikTok para que explique qué medidas ha tomado para eliminar una tendencia de videos que glorifican la violencia contra las mujeres, según informaron este martes fuentes oficiales.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública envió un oficio a la plataforma china tras detectar la circulación masiva de contenidos misóginos vinculados a la tendencia “En caso de que ella diga no”, la cual se viralizó durante el Día Internacional de la Mujer.

El caso también quedó en manos de la Policía Federal de Brasil, que abrió una investigación a solicitud de la Abogacía General del Estado.

Videos violentos y mensajes que justificaban agresiones

En los últimos días se multiplicaron publicaciones en las que aparecían jóvenes simulando patadas, puñetazos y apuñalamientos contra maniquíes que representaban figuras femeninas.

Junto a esas imágenes que posteriormente fueron retiradas de la plataforma se difundían mensajes que justificaban la violencia en caso de que un hombre fuera rechazado por una mujer, según explicó el Gobierno en una nota oficial.

Ante esta situación, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó a TikTok Brasil información detallada sobre sus sistemas de moderación automática de contenidos y los mecanismos de revisión humana que utiliza la plataforma.

También pidió datos sobre el monitoreo de tendencias emergentes y los controles aplicados al algoritmo de recomendación, con el objetivo de determinar cómo se difundieron estos contenidos.

Investigación y análisis de perfiles

La red social deberá presentar además una evaluación de riesgos sobre la posible recurrencia de este tipo de publicaciones.

Asimismo, tendrá que informar si los perfiles responsables de difundir los videos fueron monetizados o recibieron algún tipo de beneficio económico dentro de la plataforma.

En paralelo, las autoridades brasileñas analizarán metadatos y registros digitales para ayudar a identificar a las personas detrás de los perfiles que promovieron estos contenidos de apología a la violencia contra las mujeres.

Un estudio universitario citado en la denuncia gubernamental señala que Brasil registró 6,900 víctimas de feminicidio, consumado o en grado de tentativa, durante 2025, lo que representa un aumento del 34 % respecto a 2024.

Frente a este escenario, el pasado 4 de febrero las cúpulas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron un pacto de Estado contra los feminicidios, con el objetivo de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores.