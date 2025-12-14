El torneo de béisbol de RD está cerrado, aunque las Águilas clasificaron, los otros equipos tienen que fajarse para estar en el round robin.

Hoy

Los Juegos de hoy son a las cinco de la tarde. Los Toros van contra Licey, Las Águilas vs Estrellas y Escogido con los Gigantes.

Van bien

Los Toros están sumando victorias para llegar al round robin. El equipo de La Romana ha demostrado que tiene madera para triunfar.

Van

Trascendió que hay un gran movimiento para que se construyan pistas de atletismo en todo el país para bien del deporte.