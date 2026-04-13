Santo Domingo. – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, advirtió hoy sobre el déficit de médicos especialistas en áreas estratégicas como Hematología, Cuidados Intensivos, Oncología, Otorrinolaringología, Oncología y Medicina Forense.

El ministro del Gobierno Indicó que inició un proceso de articulación con actores del sector salud para fortalecer la formación en especialidades médicas prioritarias.

Rafael Santos Badía celebró un encuentro con el neurocirujano José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, uno de los principales complejos hospitalarios del país.

Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de alinear la formación médica con las demandas reales del sistema de salud, ante las brechas existentes en varias especialidades.

Las áreas en déficit son consideradas fundamentales para garantizar una atención integral y oportuna.

Santos dijo que la Mescyt desarrolla un levantamiento técnico para identificar con precisión las necesidades del sector.

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“Se busca orientar la formación hacia las áreas de mayor demanda, logrando un equilibrio entre la oferta académica y las necesidades del sistema de salud”, indicó.

De su lado, el doctor Puello destacó la importancia de integrar la formación académica con la práctica médica.

“La medicina y la educación deben avanzar de manera conjunta para responder eficazmente a los desafíos actuales y futuros”, afirmó.

También subrayó la necesidad de establecer espacios permanentes de análisis y planificación que permitan proyectar el desarrollo del sector salud a mediano y largo plazo.

Resaltó el papel de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar como centro clave para la formación médica, gracias a su infraestructura y servicios especializados de alta complejidad.

El titular del MESCyT enfatizó la urgencia de fortalecer la atención en salud mental y la formación en oncología, ante el crecimiento sostenido de estas condiciones en la población.