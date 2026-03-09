Santo Domingo Norte. – La Policía Nacional de la República Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público de la República Dominicana, informó que mantiene activas las labores de identificación y captura de los responsables de tiroteo ocurrido en las afueras de un centro de diversión en el sector La Vieja Barquita, en Santo Domingo Norte, hecho que dejó una mujer muerta y cinco personas heridas.

La víctima mortal fue identificada como Carmen Féliz Franco, de 28 años. Mientras que los heridos son Anderson de Jesús, de 30 años; Warner Javier Aracena Minyeti, de 27; Bryan Javier Agramonte, de 28; Amauris Javier de los Santos Flores, de 33; y Laura Surún Suriel, de 58.

El vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, explicó que el hecho se produjo cuando varias personas, aún no identificadas, que se desplazaban en un vehículo color azul, realizaron múltiples disparos contra individuos que se encontraban tanto dentro como en el exterior del establecimiento.

El negocio donde ocurrió el ataque está ubicado en la calle Ozama esquina Vadera, en el referido sector.

Pesqueira indicó que miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, desarrollan las investigaciones correspondientes. Las autoridades realizan el levantamiento de evidencias y analizan cámaras de vigilancia de la zona para identificar y apresar a los responsables de este hecho violento.