Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó este miércoles la veracidad de la información de Estados Unidos que, asegura, ha atacado tres embarcaciones en el Caribe de supuestos narcotraficantes provenientes del país suramericano.



«Con respecto a las tres embarcaciones que ellos dicen, uno no sabe, porque dicen que eso llevaba droga, pero quién vio la droga, dicen que llevaba fentanilo ¿de aquí de Venezuela fentanilo? Es complicado de creer, muy complicado de creer», señaló Diosdado Cabello en una rueda de prensa.

El martes, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses han atacado en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela.

Cabello cuestiona versión de EE.UU

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían destruido una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas a quienes calificó como “terroristas”. Posteriormente afirmó que la lancha transportaba cocaína y fentanilo.

Ante esto, Cabello afirmó que «no hay manera» de determinar a distancia qué carga lleva una embarcación. «Nadie sabe en esos barcos, peñeros, que fueron atacados, cuánta droga había, si había drogas, dicen que en el último había fentanilo (…) ¿Aquí en Venezuela se ha capturado fentanilo alguna vez? ¿Se sabe de la entrada de fentanilo en Venezuela? No, jamás», reiteró.

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

La administración de Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que el Gobierno venezolano niega. Washington incluso ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario.

Maduro, por su parte, afirmó que las comunicaciones con Estados Unidos están «deshechas» ante lo que considera una «agresión» del país norteamericano, y aseguró que Venezuela está ahora «más preparada» si se llegara a una «lucha armada».

