"Cabrera en Primavera 2026” se desarrollará del 1 al 4 de mayo e incluirá espacios de exhibición de productos agropecuarios, gastronómicos y actividades comerciales, académicas y culturales.

El municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, celebrará del 1 al 4 de mayo la feria “Cabrera en Primavera 2026”, un evento que reunirá lo mejor de la producción agropecuaria, el turismo, la gastronomía, el comercio y la cultura del nordeste dominicano.

Los organizadores señalan que esta iniciativa se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción turística y productiva de la región, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local al impulsar la participación de productores, emprendedores, empresas y visitantes nacionales e internacionales.

Detallan que durante estos cuatro días se desplegará una variada agenda que incluirá: conferencias, paneles, exhibiciones, presentación de productos locales, ruedas de negocios y espectáculos artísticos para toda la familia. Además, espacios de exhibición de productos agropecuarios, gastronómicos y actividades comerciales, académicas y culturales.

En esta edición se abordarán temas vinculados a la innovación en el agro, la sostenibilidad turística y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. También se llevarán a cabo exhibiciones ganaderas que pondrán de relieve la calidad, el crecimiento y la innovación del sector agropecuario local.

«Esta feria tiene como objetivo dinamizar la economía del municipio, fortalecer su identidad productiva y cultural, y proyectar a Cabrera como un destino turístico en constante desarrollo, posicionándose además como un espacio estratégico para el intercambio de negocios y la integración regional», subraya un comunicado.

Agenda «Cabrera en Primavera 2026»

El acto inaugural está pautado para el viernes 1 de mayo a las 3:30 de la tarde, con la presencia de autoridades e invitados especiales, seguido de un recorrido oficial por los distintos stands. En horas de la noche, se realizará un reconocimiento a ganaderos destacados del municipio y una presentación artística a cargo de El Grupaso.

Para el sábado, la programación contempla la conferencia motivacional “El poder de no rendirse” a las 10:00 de la mañana, así como la ponencia “El maridaje perfecto para Cabrera”, presentada por Sula Sommelier en la tarde. Además, se realizará un Cooking Show a cargo de Diany Alcequiez, quien estará destacando lo mejor de los productos locales a través de la preparación de platos autóctonos, resaltando la riqueza gastronómica de la región. La jornada cerrará con un espectáculo artístico en tarima.

El domingo estará enfocado en el impulso productivo, iniciando con la exhibición de productos locales. Más adelante, se desarrollará el panel “Ganadería y Agroturismo”, con la participación de Eric Rivero y Jorge Cavoli, quienes abordarán las oportunidades de integración entre ambos sectores.

Ese mismo día, en horas de la noche, se llevará a cabo la premiación a los mejores stands de la feria y una presentación artística del reconocido intérprete Luis Miguel del Amargue.

La feria es organizada por la Alcaldía del municipio de Cabrera, con el respaldo de instituciones gubernamentales, empresas privadas y asociaciones locales, garantizando un evento de alto nivel que impulsa el desarrollo económico, social y turístico de la zona.