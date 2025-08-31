Cachorros adquieren al veterano Carlos Santana tras ser dejado en libertad por Cleveland

Chicago.– Tres días después de haber sido dejado en libertad por los Guardianes de Cleveland, el veterano inicialista dominicano Carlos Santana fue adquirido por los Cachorros de Chicago, de acuerdo con un informe del insider de MLB Network, Jon Heyman, publicado este domingo.

Hasta el momento, el equipo de la Liga Nacional no ha hecho oficial el anuncio de la adquisición de Carlos Santana.

Santana, de 39 años, había firmado en diciembre un contrato de un año con los Guardianes, pero terminó perdiendo protagonismo en el mes de agosto hasta ser dejado en libertad el pasado 28, luego de no ser reclamado en waivers.

Durante su paso por Cleveland este 2025, bateó para promedio de .225 con porcentaje de embasarse de .316 y slugging de .335.Además, los Cachorros informaron que reclamaron al lanzador derecho Aaron Civale en waivers desde los Medias Blancas, en un movimiento que busca reforzar la profundidad de su rotación de pitcheo.