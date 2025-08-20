Actualidad Policial

Cae de nuevo “Copita” tras fugarse durante traslado

Por
Cae de nuevo “Copita” tras fugarse durante traslado

La Policía Nacional informó la recaptura de Jeison Alexis Moreno, alias “Copita”, de 42 años, quien cumplía una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado y había logrado fugarse durante un traslado judicial.

El interno, condenado por el asesinato de tres personas —entre ellas la pareja conformada por Virgen Ramírez (38) y Tony Encarnación— en un hecho ocurrido el 24 de noviembre de 2020 en el distrito municipal de Los Jovillos, Azua, fue reapresado en un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades.

Leer:

Se fuga “Copita”, condenado a 30 años por triple homicidio en Azua; Policía activa persecución

La institución del orden precisó que varias personas están bajo investigación por las circunstancias que facilitaron la fuga de “Copita” en medio del traslado, y confirmó que será enviado nuevamente a cumplir la pena impuesta.

TEMAS: #Copita#fugarse#traslado
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación