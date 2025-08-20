Cae de nuevo “Copita” tras fugarse durante traslado

La Policía Nacional informó la recaptura de Jeison Alexis Moreno, alias “Copita”, de 42 años, quien cumplía una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado y había logrado fugarse durante un traslado judicial.

El interno, condenado por el asesinato de tres personas —entre ellas la pareja conformada por Virgen Ramírez (38) y Tony Encarnación— en un hecho ocurrido el 24 de noviembre de 2020 en el distrito municipal de Los Jovillos, Azua, fue reapresado en un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades.

La institución del orden precisó que varias personas están bajo investigación por las circunstancias que facilitaron la fuga de “Copita” en medio del traslado, y confirmó que será enviado nuevamente a cumplir la pena impuesta.