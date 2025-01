Eduardo Hidalgo

Presidente de la ADP

Cae en lo politiquero su oposición a la exclusión de los incentivos por desempeño a los maestros que obtienen menos de 70 puntos en la evaluación docente que se propone el Ministerio de Educación. Sabe, o debe saber, que quien se esfuerza por mejorar su ejercicio no puede medirse con la misma vara que quien no se esfuerza.

Lee también: Es improcedente

Jennifer González

Gobernadora de Puerto Rico

No fue muy explícita sobre las deportaciones de indocumentados anunciadas por Donald Trump, pero tranquiliza el llamado a no preocuparse que formuló a los dominicanos que residen en la isla. Se interpreta que no replicaría el modelo contra los inmigrantes que implementa el mandatario estadounidense, aunque eso no depende de ella.

Gustavo Petro

Presidente de Colombia

Su visita oficial a Haití es muy importante no solo para calibrar la difícil realidad de ese país, sino para entender el clamor de República Dominicana a la comunidad internacional sobre la necesidad de rescatar la seguridad y la gobernabilidad en la nación. Su decisión no puede ser más auspiciosa.