Cámara de Cuentas realiza jornada sobre planificación estratégica y rendición de cuentas

Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realizó una jornada educativa con el objetivo de promover el intercambio de buenas prácticas en planificación estratégica, monitoreo del desempeño y rendición de cuentas.

La actividad fue encabezada por su presidenta, Emma Polanco Melo, e incluyó la conferencia magistral “La gestión estratégica de las EFS: una metodología para coadyuvar a la mejora de su desempeño”, impartida por Luis Alonso Robas, gerente de Independencia y Gobernanza de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

Durante su intervención, el especialista resaltó que el fortalecimiento institucional de las entidades fiscalizadoras depende de su capacidad para medir resultados, evaluar impactos y generar valor público para la ciudadanía.

Asimismo, subrayó que los instrumentos operativos deben estar alineados con la planificación estratégica para mejorar la gestión pública y fortalecer la gobernanza democrática.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, reafirmó el compromiso de la institución con la correcta fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante la sociedad dominicana.