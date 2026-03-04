Cámara de Cuentas inaugura oficina regional en Santiago para fortalecer la fiscalización municipal

Santiago de los Caballeros.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) dejó en funcionamiento una nueva oficina regional en Santiago, con el objetivo de fortalecer la fiscalización de los gobiernos municipales y acercar sus servicios a la región Norte del país.

La apertura fue encabezada por la presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco Melo, junto a los demás miembros del Pleno.

Servicios que ofrecerá la nueva sede

La oficina brindará asistencia en:

Declaración Jurada de Patrimonio (DJP)

Acceso a la Información Pública (AIP)

Atención social y ciudadana

Acompañamiento técnico a autoridades municipales

Además, estará interconectada con la sede central en Santo Domingo, lo que permitirá gestionar trámites sin necesidad de trasladarse a la capital.

Compromiso con la transparencia

Durante el acto, Polanco Melo destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de descentralización institucional y del compromiso de fortalecer la cultura de la transparencia, la prevención y la correcta administración de los recursos públicos.

Quizas te interese: Departamento Aeroportuario y Armada acuerdan colaboración para seguridad en aeropuertos y helipuertos

Por su parte, el miembro del Pleno, Francisco Franco, señaló que la nueva oficina representa un paso importante para consolidar mecanismos más eficientes de control y rendición de cuentas en la región Norte.

Ubicación y horario

La nueva dependencia está ubicada en la Plaza Ochoa, autopista Dr. Joaquín Balaguer, kilómetro 1, en Santiago de los Caballeros.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

Con esta apertura, la Cámara de Cuentas continúa su proceso de modernización y fortalecimiento institucional, en cumplimiento de la Ley 18-24 y su mandato constitucional de velar por la correcta fiscalización del patrimonio público.