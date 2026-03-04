Departamento Aeroportuario y Armada acuerdan colaboración para seguridad en aeropuertos y helipuertos

Santo Domingo.– Con miras a robustecer la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias, el Departamento Aeroportuario y la Armada de la República Dominicana formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional.

El acuerdo establece una coordinación directa para proteger aeropuertos, helipuertos y sus entornos, incluyendo patrullaje preventivo y respaldo en la ejecución de los planes de seguridad. La iniciativa también contempla la construcción y adecuación de helipads en instalaciones navales, ampliando la capacidad operativa en puntos estratégicos del territorio nacional.

Durante la firma, las autoridades resaltaron que esta alianza fortalece la infraestructura vinculada a la conectividad, la seguridad y el desarrollo turístico, en consonancia con la visión del presidente Luis Abinader de consolidar al país como un destino seguro y competitivo.

El convenio prevé, además, apoyo técnico, capacitación aeroportuaria y cooperación financiera, promoviendo un uso más eficiente de los recursos y una respuesta más ágil ante cualquier eventualidad que comprometa la seguridad y defensa nacional.