Magín Díaz, Ministro de Hacienda y Economía, reunido con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

De los 69 mil 740 millones 209 mil 13 pesos que contempla la reformulación del Presupuesto General del Estado, en su mayoría para servicios para dinamizar la economía, 20 mil millones se destinaran a la Tesorería Nacional para administración de sus obligaciones.

La iniciativa que analiza la comisión especial de Hacienda de la Cámara de Diputados contempla 17 mil 18 millones 621 mil 209 pesos para el Ministerio de Obras Públicas.

Además, 12 mil 949 millones 929 mil 512 pesos son para el Ministerio de Salud Pública, 5 mil 473 millones 500 pesos para el Ministerio de Interior y Policía; 3 mil 900 millones de pesos serán destinados a al Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones (Mivhed).

También, contempla tres mil millones de pesos para el Ministerio de la Presidencia, mil 400 millones para Junta Central Electoral, dos mil 120 millones para el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, mil 79 millones 857 mil 705 pesos.

Dispone de 86 millones 38 mil 192 pesos para la Oficina Nacional de Pública, 800 millones para Hacienda, 579 millones 900 mil pesos para el Ministerio de Agricultura, 396 millones 400 mil 49 pesos, 290 millones para para el Ministerio de Energía y Minas y 100 millones para el Tribunal Constitucional.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, visitó la Comisión Especial que estudia la modificación la Ley No.80-24, sobre el Presupuesto General del Estado 2025, a quien expresó necesidad de reformular la pieza ante los desafíos económicos actuales.

Díaz manifestó a la comisión que preside Francisco Paulino, con la presencia del presidente de la CD, Alfredo Pacheco, la necesidad de reformular la Ley del Presupuesto General del Estado para el año 2025 en procura de optimizar el uso del Presupuesto general del Estado.

En su exposición manifestó que, en el marco de los desafíos económicos actuales, las modificaciones introducidas contemplan una política fiscal contracíclica que busca mitigar los efectos negativos de la coyuntura internacional sobre nuestra economía.

En particular, se propone un reajuste en materia de ingresos y un aumento en el gasto de capital, enfocándose en inversión productiva para estimular la actividad económica y apoyar el crecimiento económico sostenible del país.

Pacheco expresó que la mayoría de veces el proyecto de Ley del Presupuesto ordinario, como el reformulado, entran a través de ese órgano legislativo, donde siempre se ha dado sal ida.

“Y hemos encontrado siempre el camino del entendimiento y de poder ayudarnos. El Ejecutivo haciéndonos las solicitudes y reformas que entienda pertinente y nosotros también haciendo las observaciones de lugar” precisó Pacheco.