Banco Central: desempleo en 5.3% y más de 5 millones empleados

Santo Domingo.- El Banco Central de la República Dominicana informó que el porcentaje de los desocupados o los que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral en el país se mantuvo en 5.3 %, sin variación con respecto a la tasa observada en en igual período del año 2024.

El Banco Central informó que el nivel total de ocupados se ubicó en 5,149,829 trabajadores, para un incremento interanual de 2.4 %, equivalente a 119,965 ocupados netos con respecto al período julio-septiembre de 2024. La tasa de ocupación (TO), es decir la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se situó en 63.1 % para julio-septiembre de 2025, superando en 1.0 punto porcentual a la tasa observada en el tercer trimestre del año 2024.

Composición demográfica

Al analizar la composición demográfica de los 119,965 nuevos ocupados netos, se observa que el 82.2 % (98,626 puestos de trabajo) de los mismos corresponde a la población femenina, concentrado principalmente en el grupo de 25 a 39 años, mientras que los hombres aportaron el 17.8% restante (21,339 puestos de trabajo). Asimismo, se evidencia que, dentro de los 119,965 ocupados netos adicionales, 68,327 personas poseen estudios universitarios, en tanto que 52,358 cuentan con nivel educativo secundario. Estos resultados reflejan que la generación de empleos en estos últimos doce meses estuvo concentrada principalmente en mujeres y personas con educación superior.

Tasa de informalidad

En términos de composición del empleo, se evidencia que, del aumento interanual de 119,965 trabajadores, los ocupados formales contribuyeron con un total neto de 88,583 personas (73.8 %) en julio-septiembre de 2025, mientras que, los informales aumentaron en 31,382 trabajadores (26.2 %). Como resultado, la tasa de informalidad se ubicó en 54.6 % en el tercer trimestre de 2025 para una disminución de 0.7 p.p. respecto al 55.3 % registrado en igual período de 2024.

En lo que respecta a la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo SU3, equivalente a la antigua tasa de desocupación ampliada, que toma en consideración tanto a los desocupados abiertos (buscando activamente trabajo) como a las personas que estarían dispuestas a trabajar, aunque no estén buscando trabajo en la actualidad, presentó una disminución de 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 9.9 % en julio-septiembre de 2024 a 9.3 % en igual período de 2025.

En el mismo orden, la población inactiva, aquellos en edad de trabajar que no se encuentran ocupados ni en búsqueda activa de trabajo, se situó en 2,724,763 personas en julio-septiembre de 2025 para una reducción de 67,748 inactivos en comparación con el mismo trimestre de 2024. De esta manera, la tasa de inactividad presenta una reducción de 1.1 puntos porcentuales, al disminuir de 34.5 % en el tercer trimestre de 2024 a 33.4 % en igual período de 2025.

Fuerza de trabajo

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), que levanta trimestralmente el Banco Central, evidencian que el mercado laboral continúa exhibiendo gran resiliencia, con niveles de ocupación en su nivel máximo y tasas de desocupación e informalidad que se mantienen en torno a los mínimos históricos de la serie de la referida encuesta. Este comportamiento se ha registrado pese al entorno internacional adverso, que ha generado incertidumbre y ha afectado principalmente el desempeño de la inversión privada, lo que, combinado con una ejecución de la inversión pública por debajo de su promedio de largo plazo, se ha traducido en una moderación del crecimiento económico.



La informalidad total, es decir, la proporción de ocupados que no tiene acceso a la seguridad social vía su ocupación se situó en 54.6 % en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una reducción interanual de 0.7 puntos porcentuales al comparar con el nivel de 55.3 % registrado en julio–septiembre de 2024.

