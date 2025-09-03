Junior Caminero: “Van a suceder más cosas”

TAMPA.– Cuando Junior Caminero se presentó a los entrenamientos de primavera, tenía un objetivo ambicioso: conectar 30 jonrones. A pesar del talento del ex prospecto estrella, esa marca solo se había alcanzado 18 veces en las primeras 27 temporadas de los Rays. Alcanzar esa meta a tan temprana edad, en su primera temporada completa, sería especial.

El martes por la noche, Caminero se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en conectar 40 jonrones en una sola temporada, además conectó un doblete de dos carreras para sumar 100 carreras impulsadas en la temporada, llevando a los Rays ganar 6-5 a los Mariners.

“El esfuerzo que he estado haciendo está dando frutos. Ya han visto los resultados”, dijo Caminero. “Van a suceder más cosas buenas en mi carrera. Lo sé, y le doy gracias a Dios por la oportunidad”.

Caminero pareció apreciar el jonrón histórico, levantando cuatro dedos en el aire y mirando hacia el dugout local mientras trotaba por la línea de primera base después de aplastar un jonrón proyectado por Statcast de 105.2 mph y 390 pies hacia el jardín central izquierdo.

Caminero se convirtió en el primer jugador de la Liga Americana en su temporada de 21 años en impulsar al menos 100 carreras desde Alex Rodríguez, quien terminó con 123 en 1996.

Por: Adam Berry

MLB.com