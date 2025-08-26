El dirigente de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, se está quedando sin adjetivos para describir la calidad de bateador que es Junior Caminero.

La razón ha sido más que evidente, ya que el dominicano se ha convertido en el caballo de fuerza de esa alineación.

«Me estoy quedando sin palabras para decir sobre él», dijo Cash sobre Caminero tras el triunfo de los Rays 9-0 sobre los Guardianes de Cleveland.

Con lo exhibido esta campaña, muchos han comprado sus boletos para asistir a los estadios y ser testigo de la brutal fortaleza del joven antesalista de los Rays.

«Es divertido verlo jugar; tenemos el mejor asiento del estadio”, agregó Cash al referirse a Caminero, quien está a punto de hacer historia a sus 22 años.

Caminero pegó dos cuadrangulares este lunes en el Progressive Field para llegar a 39 en la campaña demostrando la fortaleza que se le proyectó al ser firmado y cumpliendo con el propósito de mantenerse saludable para desplegar todas sus condiciones como bateador.

“He estado trabajando mucho. He dicho desde los entrenamientos de primavera que lo único que quiero para esta temporada es mantenerme sano, y ya están viendo los resultados”, dijo Caminero.

Más allás de colocarse a un jonrón de los 40, Caminero castigó con su madero al conjunto que lo firmó al profesionalismo (Cleveland) en el estadio que debió ser su casa a estas alturas.

Caminero terminó la jornada de 4 de 5 con dos jonrones, un doble y un sencillo.

El primer jonrón de Caminero recorrió 412 pies por el jardín central, haciendo recordar lo que hizo en el séptimo partido de la final de liga dominicana para llevar al Escogido a la corona 17.

El segundo jonrón recorrió 389 pies, haciendo una demostración de poder ante un envío que parecía enterrarse en la zona interna del plato.

Un apunte

Detrás de Tatis Jr.

Caminero tiene la segunda mayor cantidad de jonrones en una temporada por un jugador nacido en República Dominicana antes de cumplir 23 años, detrás de los 42 jonrones de Fernando Tatis Jr. en 2021.

En Números

12

Estacazos

Registra Caminero en lo que va de agosto, siendo su mejor mes en dicho encasillado.