Santo Domingo.- Luis Campusano y Mel Rojas Jr. pegaron sencillos remolcadores en la baja del séptimo episodio para coronar un racimo de cuatro vueltas en la victoria de este lunes de los Tigres del Licey 6-3 sobre los Toros del Este en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal.

Con su triunfo, los bengaleses rompen una racha de cinco derrotas al hilo para mejorar su record en 10-16. De su lado, los taurinos colocan su foja en 13-13.

La victoria correspondió para el relevista Misael Tamarez (2-0) al tirar el séptimo en blanco. Perdio Kelsvn Cáceres (0-1). Jean Carlos Mejía tiró el noveno para acreditarse el salvamento.

El derecho Radhamés Liz abrió por los azules tirando cinco entradas de dos carrreras, tres hits, con un boleto y siete ponches. Relevado por Luis Frías en el sexto y Wander Suero en el 8vo.

Por los Toros, Bryan De La Cruz bateó de 4-4, incluido un jonrón y Manuel Peña con un cuadrangular .

Por el Licey, David Hensley, Luis Campusano y Cristhian Adame dos hits. Mel Rojas Jr. con su hit de dos empujadas y Luis Barrera con sencillo empujador.

Los Toros tomaron el control del juego en la alta del tercero frente a Liz por sencillo de Bryan De La Cruz y cuadrangular de dos vueltas de Manuel Peña.

Los Tigres igualaron la pizarra 2-2 en el cierre del abridor Aaron Sanchez por imparables empujadores de David Hensley y Luis Barrrera que permitieron anotar a Luis Campusano y al propio Hensley. Campusano anotó por lanzamiento desviado al plato.

Bryan De La Cruz despachó jonrón en el octavo.

Por: Licey.com