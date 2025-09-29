Nueva York.– La inseguridad en Haití constituye una amenaza para la República Dominicana y toda la región, advirtió el canciller Roberto Álvarez durante la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En el marco de su agenda, Álvarez sostuvo encuentros con cancilleres de Rusia, Kenia, Panamá, y se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, así como con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acompañado del presidente Luis Abinader, para tratar la situación haitiana y otros temas de interés nacional.

Durante un desayuno con cancilleres de Iberoamérica convocado por España, los 22 países participantes aprobaron por aclamación un llamado de apoyo a la propuesta dominicana sobre Haití.

En paralelo, Álvarez se reunió con homólogos de Cuba, Kuwait, Albania, Azerbaiyán, Jordania y Ecuador, logrando avances diplomáticos: acuerdos de supresión de visados para pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales con Kuwait, Albania, Azerbaiyán y Jordania; una adenda del Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo con Ecuador, y un acuerdo de Cooperación en Diplomacia Gastronómica.

La delegación dominicana estuvo integrada por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Fco. Rivera; el representante permanente ante la ONU, Wellington Bencosme Castaños, junto a otros directores y funcionarios del MIREX.