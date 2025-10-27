Colombia.- En las últimas horas, las autoridades capturaron a un nuevo implicado en el crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe. Se trata de Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 julio,

Alias El Viejo fue detenido por la Policía en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta). En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

La captura de alias el Viejo se suma a la imputación que hizo la Fiscalía hace pocos días en contra de Jhorman David Mora Silva quien fue capturado en mayo de este año y permanece privado de la libertad en atención a una condena en su contra por el delito de hurto.

La investigación en su contra da cuenta que presuntamente habría contactado por videollamada al menor de edad y convencido de ejecutar el ataque armado. Posteriormente, lo comunicó con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, para coordinar el atentado.

Las evidencias indican que todas estas coordinaciones presuntamente las realizó desde su lugar de reclusión, siendo parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefaciente, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá.

Por ese caso ya han sido capturados siete presuntos implicados. Se trata de Elder José Arteaga, considerado la pieza clave para conectar a los detenidos con los autores intelectuales. Además de Katerine Martínez, señalada de entregar el arma homicida.

Otros implicados son William González Cruz, alias “El Viejo” o “El Hermano”; Carlos Eduardo Mora, conductor del Spark en el que fue trasladada el arma; y Christian González Ardila, señalado de conducir la moto que tenía que sacar al sicario del lugar.

También ya fue condenado el menor que le disparo al precandidato presidencial.