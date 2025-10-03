Elías Piña. – Seis ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) en Elías Piña, tras ser transportados de manera clandestina en un camión cargado de equipos de construcción|.

Tres de los haitianos indocumentados estaban escondidos dentro de una mezcladora de cemento que transportaba el camión, marca International, modelo E/T, año 1988, placa L369326.

El vehículo desobedeció la orden de detenerse en un puesto de control y emprendió la huida, lo que provocó una persecución de aproximadamente 500 metros hasta que los soldados lograron interceptarlo.

Además de los seis pasajeros, el conductor del camión, quien también se encontraba en condición migratoria irregular, fue arrestado.

Todos los extranjeros, junto al vehículo, fueron trasladados al destacamento del ERD en Bánica y posteriormente remitidos a la Fortaleza La Estrelleta, donde se dará seguimiento al caso conforme a la ley.