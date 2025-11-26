SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público arrestó, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) e inspectores de Migración, a un hombre buscado por su presunta vinculación con un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína incautado en San Pedro de Macorís.

Se trata de Alejandro José Sarita Peralta, detenido mediante la orden judicial AJ0037712 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) cuando intentaba salir del país en un vuelo comercial con destino a Nueva York, Estados Unidos.

En junio de 2025, la DNCD, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, ocupó un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína (más de 1.3 toneladas) durante una operación conjunta realizada en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís. En el operativo también fueron confiscados una embarcación con tres motores fuera de borda, 46 sacos de droga, tres pacas de marihuana, tanques de combustible, dos yipetas, una camioneta y un cargador para fusil calibre 5.56, entre otras evidencias.

Sarita Peralta será presentado en las próximas horas ante el Juzgado de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Las autoridades mantienen la persecución de otros implicados en el cargamento decomisado el 10 de junio de 2025, operación que se produjo en medio de un intercambio de disparos.