Cara a China

Los ejercicios militares antimisiles de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur frente a las costas de Hawai es una dura respuesta al despliegue de China alrededor de Taiwán.

Washington no está en dejarse amedrentar ni abandonar a sus aliados ante el poderío militar exhibido por Beijing tras la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Con la guerra de Rusia contra Ucrania y las tensiones bélicas entre China y Estados Unidos la paz y la seguridad en el mundo se tornan mucho más precarias. Las consecuencias más inmediatas son, como se ha sufrido, la carestía de los alimentos por la escasez y las dificultades en el transporte.

Tratándose de grandes potencias, con sus objetivos muy bien definidos, solo hay que encomendarse para que la vía diplomática prime sobre la militar.

Estados Unidos ha enviado un mensaje a China y no a Corea del Norte de que sus aliados no están solos en la zona, pero también que no se dejará amedrentar por sus maniobras militares.

Por más ilusoria que parezca, es deseable que las dos potencias entiendan que ya se han dicho lo suficiente con las demostraciones militares que han exhibido.