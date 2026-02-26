El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat advirtió que para este país los aranceles del presidente Donald Trump tendrán un impacto directo, perjudicial y profundo.

Aunque se supone que las autoridades dominicanas han previsto el efecto de la decisión, la advertencia de Espaillat eleva la preocupación sobre el costo económico y social de los gravámenes a las exportaciones a Estados Unidos.

El congresista se basa en que como uno de los principales beneficiados del DR-Cafta, el país ha construido su modelo exportador sobre la base de acceso preferencial al mercado estadounidense.

En tal virtud –indica– el arancel en principio de un 10 % y después de un 15 erosiona la ventaja competitiva.

Para no quedarse en el aire citó que sectores clave como zonas francas, dispositivos médicos, tabaco y textiles enfrentan ahora mayores costos.

Siempre atento a la realidad dominicana, Espaillat alertó sobre la posibilidad de que productos como el aguacate, tomate, ajíes, pepinos y otros de gran demanda en el mercado estadounidense pierdan competitividad por los aranceles de Trump.

Lee también: La Casa Blanca rebaja la posibilidad del arancel global del 15% global anunciado por Trump

El alerta que ha dado es más que necesario, sin importar que por aquí se hayan tomado las previsiones.