Adriano Espaillat alerta sobre el impacto de aranceles de Estados Unidos en la economía dominicana

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat advirtió que para este país los aranceles del presidente Donald Trump tendrán un impacto directo, perjudicial y profundo.

Aunque se supone que las autoridades dominicanas han previsto el efecto de la decisión, la advertencia de Espaillat eleva la preocupación sobre el costo económico y social de los gravámenes a las exportaciones a Estados Unidos.

El congresista se basa en que como uno de los principales beneficiados del DR-Cafta, el país ha construido su modelo exportador sobre la base de acceso preferencial al mercado estadounidense.

En tal virtud –indica– el arancel en principio de un 10 % y después de un 15 erosiona la ventaja competitiva.

Para no quedarse en el aire citó que sectores clave como zonas francas, dispositivos médicos, tabaco y textiles enfrentan ahora mayores costos.

Siempre atento a la realidad dominicana, Espaillat alertó sobre la posibilidad de que productos como el aguacate, tomate, ajíes, pepinos y otros de gran demanda en el mercado estadounidense pierdan competitividad por los aranceles de Trump.

El alerta que ha dado es más que necesario, sin importar que por aquí se hayan tomado las previsiones.

