Santo Domingo.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, declaró que el problema de la economía y de los hogares dominicanos continúa siendo los bajos salarios, señalando que muchas personas se están viendo obligadas a reducir su alimentación diaria.

Medina explicó que “el problema de la economía y de los hogares dominicanos, sigue siendo el los salarios bajos”.

Agregó que “cuando digo que la gente está en dificultades en este momento, que no puede comprar la comida que necesita todos los días, que se está saltando una de las tres comidas para ver si puede alimentar con dos a su familia, es porque el costo de la vida no se lo permite”.

Las declaraciones fueron ofrecidas al concluir la asamblea de dirigentes y militantes del PLD en el Distrito Nacional, celebrada en el Club Rafael Barias, en Villa Consuelo.

Indicó que los salarios no alcanzan el nivel necesario para cubrir la canasta familiar.

Indexación salarial

Sobre la indexación salarial, Medina señaló que debió ser incluida en el Presupuesto General de la Nación y recordó que este derecho está establecido en el Código Tributario de 1992. Añadió: “Yo mismo trabajé en eso; era diputado en ese momento. El PLD hizo posible que esas reformas, junto con los reformistas, pasara, porque el PRD de ese entonces, no las apoyó”.

En su intervención para cerrar la asamblea, Medina afirmó que el país enfrenta serios problemas y mencionó limitaciones en vivienda, salud, Pymes, empleo y dificultades para productores de arroz, guineos y cerdo.

Antes de Medina, Johnny Pujols valoró la concentración del PLD en el Distrito Nacional como una muestra de fortaleza. Afirmó que el país enfrenta retrocesos bajo el gobierno del PRM y expresó: “Con el PRM NO está mejor la salud, ni funciona mejor el 911, ni hay menos apagones, ni la comida está más barata”.

Pujols llamó a los miembros y militantes del partido a transmitir el mensaje: “Vamos a decirle a la gente que el PLD está de vuelta para devolverles comida, empleo y salud. Para devolverles los sueños que les han arrebatado”.

A la actividad asistieron los tres vicepresidentes del PLD, Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo; los exvicepresidentes Jaime David Fernández Mirabal y Margarita Cedeño; miembros del Comité Político, enlaces del partido, presidentes de circunscripciones, regidores y otros dirigentes. En total participaron 42 de los 51 miembros del Comité Político.