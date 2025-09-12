Santo Domingo– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, anunció este viernes que decidió retirar cualquier manifestación o documento que avale el beneficio penitenciario de medio libre o permiso laboral concedido al abogado Donny Santana por el juez de Ejecución de la Pena del Tribunal de Baní.

Decisión responde a críticas públicas contra el CARD

La medida fue adoptada tras los cuestionamientos y críticas públicas que ha recibido el gremio durante esta semana, luego de que se divulgaran informaciones relacionadas con el citado beneficio otorgado a Santana.

Potentini explicó que la situación ha generado un amplio debate en medios y redes sociales, lo que motivó a la institución a desvincularse formalmente de cualquier aval o respaldo al proceso.

Junta Directiva Nacional investigará el caso

El presidente del CARD informó que el próximo lunes será convocada de urgencia la Junta Directiva Nacional, con el objetivo de designar una comisión especial que investigue exhaustivamente las circunstancias que rodearon la aprobación de este beneficio penitenciario.

Aclaración sobre el contrato difundido en medios

Potentini recordó que, al inicio de la semana, el CARD había informado su disposición a colaborar en temas de capacitación a internos del sistema penitenciario, específicamente en materia de formación sobre leyes procesales.

Sin embargo, aclaró que el contrato que circula en medios de comunicación difiere sustancialmente de ese propósito educativo, por lo cual la institución decidió localizar y revisar a fondo el expediente completo del caso Santana.

Directivo del CARD figura como garante de Santana

El titular del gremio también señaló que uno de los directivos del Colegio aparece como garante y supervisor de Santana en la sentencia relacionada con el caso.

Agregó que sostuvo una reunión con dicho directivo para conocer mayores detalles y aclarar el alcance de su participación, donde coincidieron en que la intención inicial era promover programas educativos para personas privadas de libertad.

Potentini subrayó que esas informaciones ya habían sido explicadas en una nota de prensa y un video difundidos anteriormente, en los cuales el directivo garante explicó los términos del proyecto.