Cardi B da la bienvenida a su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs

La rapera Cardi B ha dado a luz a su cuarto hijo, un niño, según ha anunciado la cantante en su perfil de Instagram.
Un portavoz de la cantante ha asegurado a la revista People que se encuentra bien y feliz.
Se trata del primero hijo que tiene con su actual novio, el deportista Stefon Diggs.
«Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma», señala en Instagram.