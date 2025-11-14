¿Qué Pasa?

Cardi B da la bienvenida a su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs

Por
Cardi B y Stefon Diggs

La rapera Cardi B ha dado a luz a su cuarto hijo, un niño, según ha anunciado la cantante en su perfil de Instagram.

Un portavoz de la cantante ha asegurado a la revista People que se encuentra bien y feliz.

Se trata del primero hijo que tiene con su actual novio, el deportista Stefon Diggs.

Puedes leer: Cardi B lanza ‘Am I the Drama?’: un regreso espectacular marcado por su nuevo embarazo

«Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma», señala en Instagram.

«Cardi B es madre de otros tres niños -Kulture, Wave and Blossom-, junto a su anterior pareja, el rapero Offset. La pareja inició el proceso de divorcio en 2024, aunque todavía no ha terminado, señala People.

TEMAS: #bebé#Cardi B#hijo#Niño#Stefon Diggs
EFE

EFE