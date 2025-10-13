La Materialista reveló su deseo de tener más hijos tras casi 3 meses del nacimiento de su primera hija junto al productor musical, Eury Matos.

En una entrevista exclusiva para la revista People en Español, en la que mostró por primera vez el rostro de su bebé llamada Emery, Yameiry Infante, nombre de real de la artista, aseguró que está preparando su cuerpo para concebir nuevamente.

Su cuerpo

Ante las especulaciones sobre su cuerpo postparto, negó haberse sometido a alguna cirugía estética luego de su cesárea. “Muchos creen que me operé durante el parto, que me hice algún arreglo, pero nada de eso fue así. Yo no iba a poner en riesgo mi salud por vanidad ni arriesgarme a perderme la oportunidad de ver a mi niña crecer, jamás. Mucha gente especula, dice cosas, pero no, eso no es cierto”.

“Me hacen muchas preguntas sobre si estoy haciendo algo para recuperar mi cuerpo, pero la verdad es que eso es lo que menos he pensado. Me he dedicado tanto a disfrutar esta etapa, porque un bebé así solo lo voy a tener por unos meses. Luego crecerá y será una niñita grande, una niña grandecita”, dijo acerca de su recuperación física tras dar a luz.

Cuidados

La Materialista aseguró que está entregada al cuidado de su bebé, tanto así que descartó recibir ayuda de una enfermera durante un proceso de cólicos que atravesó la niña. “Pasó por un mes de cólicos, día tras día, y yo no quise tener enfermera para la niña, para la noche, yo dije no. Porque si muchas madres que tienen dos y tres niños, con menos recursos, tienen que levantarse, limpiar la casa, cocinar, lavar, planchar, y yo que solamente tengo que cuidar a mi niña, ¿por qué voy a regalarle esos días de bebé a una persona? No, yo lo quiero hacer yo”.

“He estado disfrutando al máximo esta etapa, el crecimiento de mi bebé, y aprendiendo junto a ella a ser mamá. Ella aprende de mí, yo cometo mis errores, pero es normal”, manifestó.

Emery, hija de La Materialista. Foto: Cilky Jerez / People en Español

Emociones

Sin embargo, la intérprete de “La chapa que vibran” admitió que ha enfrentado momentos frustrantes y de desesperación en la maternidad. “Ha habido momentos en los que me he sentido frustrada, sobre todo con los cólicos. He llorado, me he desesperado, he pensado que no lo he hecho bien. He tenido mis bajas, no lo voy a negar”.

Relató que sintió culpabilidad la primera vez que se separó de la bebé a los 45 días de nacida. “La primera vez que salí de la casa fue para ir al salón de belleza, después de los 45 días. No es que no me lavara la cabeza, claro que sí, pero lo hacía en la casa y me la dejaba así, sin arreglarla. Ese día decidí ir al salón a arreglarme bien, y cuando llegué me sentí mal, me sentí culpable. Lloré, porque no me había despegado de la niña desde que nació”.

¿Regresará a la música?

Aunque aún no regresa a trabajar, destacó que durante su embarazo grabó algunas canciones, incluyendo una pieza dedicada a su hija, y tiene previsto un tour para el 2026. “Todavía no trabajo. Bueno, estuve grabando, grabé canciones durante el embarazo. Ahora estamos preparando esa parte con Eury. Vamos a hacer algo en diciembre y ya para el año que viene hay un tour. O sea que sí, estamos preparando una producción. Grabé mientras estuve embarazada e hice una canción para mi hija”.