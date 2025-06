Cardi B oficializa su romance con Stefon Diggs en medio de críticas a Offset

Cardi B oficializó su relación con el receptor abierto de los Buffalo Bills, Stefon Diggs, pocos días después de lanzar fuertes críticas contra su exesposo Offset, a quien acusó de ser un padre ausente e irresponsable.

La rapera compartió con sus seguidores en Instagram un carrusel de imágenes y videos donde aparece disfrutando de un día en el mar junto a Diggs.

En una de las fotografías se les ve acurrucados sobre la cubierta de un yate, aparentemente durante la celebración del Día de los Caídos en Miami, mostrando complicidad y comodidad en su compañía. Sin embargo, el contenido que más revuelo causó fue un video en el que Cardi B realiza un sensual twerking para su nueva pareja.

La publicación de cardi B, que superó los tres millones de “me gusta”, recibió una avalancha de comentarios positivos, muchos de ellos apoyando su nueva etapa amorosa.

“Nos encanta esto para ti muñeca. Dejas al viejo andrajoso y te pones mejor”, escribió un usuario. Otro comentó: “Después de lo peor viene lo mejor”. Entre las imágenes también figuraban arreglos de rosas rojas y osos de peluche gigantes, dando a entender que Diggs ha estado esmerándose en conquistar a la cantante.

Aunque esta es la primera vez que ambos confirman públicamente su romance, los rumores sobre una posible relación datan de febrero, cuando fueron vistos juntos en una fiesta en Nueva York.

Luego, Cardi B y Stefon Diggs pasaron juntos el Día de San Valentín y, recientemente, fueron fotografiados en el Madison Square Garden durante un partido de playoffs entre los Boston Celtics y los New York Knicks, consolidando aún más la relación ante el ojo público.

No obstante, el anuncio del romance llega en medio de un proceso de divorcio complicado entre Cardi B y Offset, con quien comparte tres hijos: Kulture, de 6 años; Wave, de 3; y la más pequeña, Blossom, de apenas 8 meses.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la rapera expresó su frustración con el exintegrante de Migos, alegando que apenas ha interactuado con su hija menor desde su nacimiento en septiembre de 2024. Según Cardi B, Offset ha visto a Blossom solo cinco veces y no ha visitado a ninguno de sus hijos desde marzo.

“He tratado de salvar tu imagen. Dije que puedes ver a mis hijos en mi casa. Quiero que mi hija sienta el amor de su padre. No ha visto a sus hijos desde marzo”, escribió.

Además, aseguró que ha estado asumiendo sola todos los gastos relacionados con sus hijos. Detalló que la matrícula anual del colegio de Kulture asciende a 45 mil dólares, mientras que la de Wave es de 35 mil, y que Offset no ha contribuido económicamente en lo absoluto durante el último año. “Tú no pagaste nada de eso este año”, acusó directamente al rapero.

Pese a este panorama, la relación con Stefon Diggs parece mantenerse estable, aunque no exenta de tensiones. Una fuente cercana citada por el Daily Mail reveló que Cardi B se mostró molesta tras ver a Diggs coqueteando con varias mujeres en un yate. “Las chicas se le tiran encima todo el tiempo, pero ella desea que él no sea un canalla y no le coquetee”, dijo la fuente. Aun así, la pareja parece avanzar con paso firme en esta nueva etapa sentimental.

Fuente Infobae