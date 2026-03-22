SANTO DOMINGO.- La empresa Caribbean Cinemas informó que este domingo, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, se registró un incidente en su sucursal de Cinema Centro Malecón, en el que un agente de seguridad perteneciente a la compañía externa Eulen protagonizó un presunto intento de feminicidio contra una colaboradora de la organización.

El hecho ocurrió en un horario en el que las instalaciones se encontraban cerradas al público y, gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, se evitó un desenlace fatal.

Ante la gravedad de la situación, la empresa activó de inmediato sus protocolos internos y ha puesto a disposición de las autoridades toda la información y recursos necesarios, colaborando estrechamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público para el esclarecimiento del caso.

Caribbean Cinemas condenó enérgicamente cualquier forma de violencia, expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares, y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de su personal y clientes. Asimismo, informó que la sucursal permanecerá cerrada hasta nuevo aviso mientras continúan las investigaciones.

𝗔 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 í𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗶𝗯𝗯𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮𝘀

Caribbean Cinemas informa que en el dia de hoy aproximadamente a las 11:30 a.m., se produjo un hecho que involucró a un agente de seguridad perteneciente a una empresa privada externa, Eulen, tratándose de un intento de feminicidio contra una colaboradora de nuestra organización.

Este lamentable incidente en nuestra sucursal de Cinema Centro Malecón, ocurrió en un horario en el que las instalaciones se encontraban cerradas al público. Gracias a la oportuna y eficiente intervención de la Policía Nacional, no se materializó un desenlace fatal.

Desde el primer momento, Caribbean Cinemas ha activado sus protocolos internos y ha puesto a total disposición de las autoridades competentes toda la información y los recursos necesarios. Nuestro personal se encuentra colaborando de manera plena con la Policía Nacional y el Ministerio Público, suministrando las declaraciones requeridas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Condenamos de manera categórica cualquier manifestación de violencia y reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad, el respeto y el bienestar de todos nuestros colaboradores, clientes y aliados.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con las personas afectadas por este suceso y con sus familiares.

En atención a la gravedad de lo ocurrido, informamos que la sucursal de Cinema Centro Malecón permanecerá cerrada hasta nuevo aviso .

Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestra disposición de continuar colaborando con las autoridades hasta el total esclarecimiento de este hecho.

Caribbean Cinemas