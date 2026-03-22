Un muerto y un herido tras tiroteo en Cinema Centro

Al mediodía de este domingo se produjo un tiroteo en Cinema Centro Malecón, ubicado en la avenida George Washington, que dejó un hombre muerto y otro herido.

Según declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, a los medios que se encontraban en el lugar de los hechos, la víctima fue identificada como Santos Pimentel Lebrón, quien laboraba para una empresa de seguridad subcontratada.

El herido es Daniel Andújar Pérez, de 21 años, raso policial, quien tras recibir una herida de bala tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El hecho se encuentra bajo investigación por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público.

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Más adelante, las autoridades ofrecerán mayores detalles sobre el suceso.