Carín León estrenará el estadio Nu del Inter Miami con un concierto de su gira

USA5484. MIAMI (FL, EEUU), 06/06/2024.- Fotografía cedida por Jesús Fernando MX donde aparece el cantante mexicano Carín León quien acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, 'Boca chueca, vol. 1'. Carín León, uno de los responsables del auge de la música regional mexicana, afronta con entusiasmo a partir de julio una gira internacional, Boca Chueca Tour 2024, y asegura este jueves en entrevista con EFE que lleva este género en el corazón y que "hay un mundo entero por conquistar", más allá de EEUU o México. EFE/Jesús Fernando MX /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Miami (EE.UU.). – El cantante mexicano Carín León protagonizará el 28 de junio el primer concierto en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, en el marco de su gira por Norteamérica ‘De Sonora, para el mundo’.

Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí», dijo el ganador de dos premios Grammy en un comunicado publicado este miércoles por el equipo de fútbol de Miami.

«Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien», agregó el cantante.

Carín León en el Nu Stadium

La parada en Miami es una nueva adición a la gira que Carín León comenzó este mes y que lo llevará a 53 escenarios de Estados Unidos, México, Argentina y Canadá hasta el 9 de octubre.

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El nuevo hogar del Inter Miami será inaugurado el 4 de abril, casi tres años después de que comenzara su construcción cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

Detalles del Nu Stadium

Además del estadio, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, el recinto también incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas.

Capacidad y usos del estadio

Con una capacidad de 25,000 asientos, el Inter Miami prevé que el Nu Stadium no solo se limite al fútbol, sino que pueda albergar conciertos como el de Carín León.

A la espera de tener un estadio permanente, el club capitaneado por el argentino Lionel Messi, jugó sus partidos en el Chase Stadium, un campo temporal en la localidad de Fort Lauderdale, al norte de Miami.