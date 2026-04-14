La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, llamó a residentes en zonas vulnerables a eviter utilizar las cañadas como vertederos y explicó que la acumulación de basura es uno de los principales factores que agravan las inundaciones durante las lluvias intensas.

En un recorrido de supervisión por Los Platanitos, en el Ensanche Paraíso, Mejía subrayó que las viviendas situadas en el entorno de las cañadas se encuentran en una situación de «alto riesgo» constante, debido a que no son terrenos aptos para el asentamiento humano.

La alcaldesa enfatizó que no se trata solo de la basura doméstica cotidiana, sino de desechos de gran tamaño que obstruyen el flujo natural del agua.

Llamado de Carolina Mejía

«Hacemos mucho énfasis en que la gente deje de tirar a las cañadas sus desperdicios. No hablo solo de la basura común, sino de colchones, neveras y muebles. Eso genera complicaciones graves porque obstruye el encajonamiento por donde debe correr el agua», explicó Mejía ante los medios.

La funcionaria informó que la Alcaldía construye pozos adicionales para mitigar el impacto de las lluvias en puntos críticos. No obstante, aclaró que estas son medidas temporales.

El Ayuntamiento trabaja de la mano de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para determinar soluciones definitivas para el drenaje del Distrito Nacional.