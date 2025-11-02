Santo Domingo. — El productor y creador de La Casa de Alofoke 2, Santiago Matías (Alofoke), propuso este domingo a los participantes de su reality cocinar para los integrantes de La Mansión de Luinny, quienes, según expresó, “no la están pasando bien” por algunas carencias dentro del concurso.

“Este martes quiero que ustedes les cocinen. Voy a traer langosta, filet mignon, camarones y todo, porque se ha perdido la costumbre de compartir”, dijo Matías durante una conversación con los concursantes.

De acuerdo con su plan, las participantes Valka, Greicy, Diosa y Daniela serán las encargadas de llevar la comida “como muestra de solidaridad y empatía”. Agregó además que, si los vecinos del reality vecino no desean recibir el gesto, “será problema de ellos, porque nosotros somos buenos vecinos”.

El participante puertorriqueño Michael Flores respaldó la iniciativa y la calificó como “una obra de caridad” que busca rescatar valores humanos.

“Vamos a volver a implantar lo que es la empatía con los vecinos, ayudar al prójimo. Le vamos a cocinar a los de al lado para que sepan que no tenemos nada en contra de ellos”, expresó.

La acción, prevista para este martes, promete ser uno de los momentos más comentados debido a las comparaciones entre programas y la declarada rivalidad entre Matías y Luinny Corporán.

Sech visita a los participantes de La Casa de Alofoke 2

Horas antes de la iniciativa, la casa recibió la visita sorpresa del cantante panameño Sech, quien compartió con los participantes y habló sobre su trayectoria musical, sus inicios en Panamá y el vínculo que mantiene con el público dominicano.

“Me siento en casa. República Dominicana siempre me ha apoyado desde el principio, y eso nunca lo olvido”, dijo.

El intérprete de éxitos como Otro Trago y Relación se encuentra en plena promoción de una nueva etapa musical. En los próximos días lanzará un proyecto con temas inéditos y colaboraciones internacionales, dando continuidad al éxito de su anterior producción Tranki, Todo Pasa.

Su más reciente sencillo, Novio No, se ha convertido en un himno de independencia y autenticidad, reafirmando su sello dentro del género urbano latino.