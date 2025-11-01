Santo Domingo. – Durante su jornada presidencial en San Juan, el presidente Luis Abinader compartió en sus redes sociales imágenes y un mensaje sobre su visita al proyecto Uvas San Juan, parte del Plan San Juan, que produce las primeras uvas sin semillas certificadas del país.

En la publicación, el mandatario destacó el talento y la innovación del campo dominicano y añadió el hashtag #TeamFruta, haciendo un guiño al participante Andy de la Cruz, conocido como “La Fruta”, del reality La Casa de Alofoke 2.

“En Pedro Corto conocimos el proyecto Uvas San Juan, una iniciativa que demuestra el talento y la capacidad de innovación del campo dominicano 🍇. Es parte del Plan San Juan y ya produce las primeras uvas sin semillas certificadas del país. Un orgullo que nos impulsa a seguir apoyando el desarrollo agrícola. #TeamFruta”, escribió Abinader.

Horas después, Santiago Matías (Alofoke), productor del programa, compartió la publicación con los participantes de la casa y motivó a sus seguidores a interactuar con el mensaje del presidente, logrando más de 135 mil comentarios, superando ampliamente la meta inicial de 100 mil.

Puedes leer: La dura confesión de Luis Polonia en La Casa de Alofoke 2: su propio hijo lo habría asaltado

Tras la publicación, Andy de la Cruz agradeció personalmente la mención del presidente, mientras que el resto de los participantes y el propio Matías expresaron su gratitud por el apoyo. Según Alofoke, el mandatario incluso siguió su cuenta de Instagram, generando entusiasmo entre los seguidores del reality.

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, destacando la cercanía del mandatario con la cultura popular y el entretenimiento digital.