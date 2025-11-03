¿Qué pasó entre Gracie Bon y Drake? Descúbrelo aquí

La modelo panameña, Gracie Bon, reveló detalles sobre su relación con el cantante canadiense Drake durante una conversación en el reality show La Casa de Alofoke 2.

Según contó la modelo talla grande, en el 2020 envió un mensaje privado a Drake en Instagram el cual el artista no dudó en contestar, pero no fue hasta casi dos años después que se conocieron en persona durante un festival en Colombia.

“Era yo gordita, 300 libras, ninguna cirugía ni nada. Hicimos click. Pasaron cosas, nos dimos follow…”, dijo. “Seguimos hablando y me enteré que me mencionó en la canción con Bad Bunny”, manifestó recordando la canción ‘Gently’, una mezcla de dembow, con reggaetón y trap latino que en una parte dice “Gracie Bon mi amor, mi amiga, ella sabe que está bien rica”.

La creadora de contenido aseguró que conoció al hijo y a la madre del rapero, además, destacó que el artista llegó a regalarle hasta 30 mil dólares y viajes en jet privado.

Sin embargo, la influencer dijo que el músico la vetó de las fiestas y la mantuvo encerrada en un hotel. “Fueron cinco días que estuve en Europa sin hacer nada. Él me puso en el mismo hotel que él, me dejó encerrada”.

La relación cambió luego de un momento de decepción en una fiesta que no había sido invitada. “Yo llegué y vi de todo y yo me quedé como que: ‘Esto no es, no es la persona que yo admiraba, no es la persona con la que yo hablaba y ahí se murió todo”.

Puedes leer: La Casa de Alofoke 2: Figuras destacadas muestran interés en participar

Lo que dijo Drake

Tras las declaraciones de Gracie Bon, Drake reaccionó desmintiendo a la modelo en una transmisión en vivo en el canal del streamer estadounidense Adin Ross.

El intérprete de “One Dance” dijo que “eso es una gran mentira” y que su acusación de veto es “una locura”.