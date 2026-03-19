Caso Libra: las conexiones que comprometen a Javier Milei

Javier Milei

Presidente de Argentina

Los vínculos con los imputados en la estafa con criptomonedas, denominado caso Libra, ensombrecen cada vez más tanto su reputación como la de su hermana Karina. En un momento en que ha arreciado las acusaciones de corrupción contra empresarios y políticos, su relato se viene abajo con las salpicaduras del escándalo que se investiga.

Milton Morrison

Director del Intrant

Su propuesta para que las alcaldías fiscalicen el tránsito y reciban parte de las multas, antes que cuestionada debe ser analizada. Ante la ineficiencia de la Digesett en la gestión del transporte la sugerencia, aunque parezca extraña, puede ser una respuesta. Antes el exministro de Obras Públicas Deligne Ascención había propuesto algo parecido.

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Melba Segura

Presidenta Sur Futuro

Se trata de un valioso reconocimiento a sus servicios sociales la dedicatoria de los Juegos Deportivos de la Mujer. Desde la fundación que preside ha hecho invaluables aportes tanto al desarrollo económico y social de la mujer, sobre todo rural, así como de distintas comunidades. Más que merecida la dedicatoria.