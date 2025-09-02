Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Catalino Correa Hiciano como nuevo gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX), mediante el Decreto núm. 498-25.

Correa Hiciano es contador público autorizado, egresado de la Universidad Organización y Método (O&M). Posee una maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un MBA en Administración de Negocios, con concentración en Operaciones, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Además, ha realizado especializaciones en prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

En su trayectoria profesional ha ocupado posiciones relevantes en el sector público y privado. Fue contador en la Secretaría de Salud Pública y auditor externo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

También se desempeñó como Tesorero Nacional, cargo desde el cual administró los fondos públicos, y como Contralor General de la República, donde dirigió la fiscalización interna y la supervisión del manejo de los recursos estatales.

De igual manera, estuvo al frente de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), donde impulsó la transformación tecnológica y fortaleció los procesos de distribución de ayudas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables.

Con esta designación, el gobierno resalta la experiencia y preparación de Correa Hiciano para dirigir el BANDEX, entidad clave en el financiamiento de proyectos de desarrollo y exportación en el país.