Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader entregó este domingo la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana a 22 mujeres destacadas en distintos ámbitos de la vida nacional, durante un acto celebrado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La distinción, que este año celebra su 41.ª edición, es el más alto reconocimiento que otorga el Estado dominicano a mujeres por su liderazgo, trayectoria y aportes al desarrollo social, económico, cultural y comunitario del país.

Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y funcionarios del Gobierno, quienes participaron en la entrega de los galardones a las homenajeadas.

El Gran Reconocimiento de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana fue otorgado de manera póstuma a María Argentina Minerva Mirabal, símbolo de la resistencia a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La distinción fue recibida por su hija Minou Tavárez Mirabal. La actividad también sirvió para recordar el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, figura emblemática en la lucha por la libertad y la democracia en el país.

Minou Tavárez Mirabal recibe el reconocimiento póstumo a su madre María Argentina Minerva Mirabal durante el acto Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana. Le acompañan (desde la izquierda) la ministra de Mujer, Gloria Reyes, el presidente de la República, Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje.

Durante el acto, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó los avances registrados en la participación política femenina. Señaló que en las elecciones de 2024 unas 9,167 mujeres se postularon a cargos de elección popular, lo que representó el 43 % de las candidaturas, mientras que 1,226 resultaron electas, ocupando cerca del 49 % de los cargos.

No obstante, indicó que todavía persisten desafíos importantes, entre ellos las brechas en la participación económica, la representación en espacios de toma de decisiones y la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

En representación de las galardonadas habló Angie Chakira Martínez Tejera, embajadora de la República Dominicana ante la República de Corea del Sur, quien agradeció el reconocimiento y destacó que el premio representa un estímulo para continuar aportando al desarrollo del país y al fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

Mujeres reconocidas

Entre las galardonadas de esta edición figuran Alba Carolina Vásquez Almonte, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; Cleotilde Margarita Cordero Guerrero, en Comunicación y Periodismo; Yudelina Mejía Peguero, en Deporte; y Ertuania Jorge Mencía, como Dominicana Destacada en el Extranjero.

También fueron distinguidas Ginette Bournigal, en Participación Política; Yildalina Noemí Tatem Brache, en Promoción de la Igualdad de Género; Rosanna Guillermina Santana Martínez, en Promoción de la Inclusión; Carmen Cristina De Aza Mejía, en el Sector Educación, y Luisa Marisela Valdez Aguasvivas, en el Sector Empresarial.

Asimismo, fueron reconocidas Eunisis Vásquez Acosta, en el Sector Judicial; Elsa Johanne Sánchez Ramírez, en el Sector Rural; Nalini Campillo Vilorio, en el Sector Salud; Angie Chakira Martínez Tejera, en el Servicio Diplomático; y María Susana de Jesús Gautreau de Windt, en el Servicio Público.

La lista la completan Camila Ramona Díaz Cuello, en Trayectoria Gremial y Sindical; Dominga Zorrilla Domínguez, en Trayectoria Profesional; Aldaleny Correa Liranzo, en Trayectoria Religiosa; Arisleida José Ortega, en Trayectoria Social y Comunitaria; Mérida Franchesca Carina Noble Ureña, en el Ámbito Cultural y Artístico, y Ana Lidia Gerónimo Félix de Rodríguez, en el Ámbito Militar o Policial.

Durante la ceremonia también se otorgó un reconocimiento póstumo a la feminista y defensora de los derechos humanos Zobeyda Alejandrina Cepeda Peña.

Además, se entregaron cinco reconocimientos especiales a Enerolisa Núñez (póstumo), Peggy Cabral, Amanda Castillo Levison, Nuria Sallent Surribas y Carmen Enicia Chevalier Caraballo, por sus aportes a la promoción de los derechos de las mujeres.

La Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, instituida mediante el Decreto 3013-85, se entrega cada año en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. En esta edición fueron postuladas 250 mujeres en 22 categorías, reflejando la diversidad de liderazgos femeninos que contribuyen al desarrollo del país.