Celebran canonización virgen La Altagracia

HIGÜEY, La Altagracia. La Iglesia católica celebró el sábado una gran peregrinación mariana a la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, bajo el lema “Virgen de la Altagracia, reina y soberana del pueblo dominicano”.

La eucaristía se llevó a cabo como parte de la celebración del Año Jubilar Altagraciano, con motivo de los cien años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia desde el 15 de agosto del 2021 al 15 de agosto 2022.

La misa que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue oficiada por monseñor Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo, con la acogida de monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diocesis de La Altagracia.

La segunda mandataria llegó a las 9:55 de la mañana en helicóptero, penetró a la Basílica y se sentó junto a la gobernadora provincial Martina Pepén Santana; el senador Virgilio Cedano; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama; Victor Pepe, Luis Bastardo, viceministro del Ministerio de Obras Públicas.

Previo a la misa un apagón afectó a la sede religiosa, durante varios minutos. La misa se inició a las 10:15 de la mañana y concluyó a las 11:44 de la mañana.

Posterior a la misa la vice sostuvo encuentro con funcionarios, emprendedores y líderes religiosos de la provincia La Altagracia.

Luego, irá a la obra que se realiza en la carretera El Mamey en las Yayas, en Higüey, a las 11:00 de la mañana.

Más tarde, a las 11:30 realizó un recorrido por la unidad de quimioterapia del Hospital General Nuestra Señora de la Altagracia, en la avenida Juan XXIII 175, Higüey.

Además la vicepresidenta sostuvo un encuentro con altos funcionarios provinciales, en la Gobernación, pasado el mediodía del sábado.

Su periplo por el este continuó con una visita en horas de la tarde a la plaza Artesanal Miguel Seijas, en La Romana.

Continuando en La Romana, la también coordinadora del Gabinete de Salud a las 2:00 de la tarde, visitó el Hospital Arístides Fiallo Cabral.

La vicemandataria se reunió con emprendedores a las 2:30 en La Romana y líderes de la comunidad evangélica en el templo Arca de Cristo, a las 3:00 de la tarde.

La agenda de la vicepresidenta por el este culminó con la visita al Hogar de Ancianos Padre Abreu.

Centenario Virgen

El Centenario de la Coronación Canónica de La Altagracia, se celebrará el 15 de agosto del 2022, “es un testamento de cómo los grandes temas de la vida nacional y eclesial no son ajenos a la experiencia de nuestra devoción mariana, marcadamente altagraciana. Es cierto, como afirma Monseñor Pepén en su libro Donde Floreció el Naranjo: “La Virgen, en sí, no necesita joyas. Ella es la más grande y bella joya. Ella misma es el más hermoso adorno de cielo y tierra. Lo que sí no se puede dejar de recordar es que para la Madre de Dios y Madre de los hombres, el mejor adorno son sus propios hijos”.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) integró una Comisión Nacional Organizadora para la celebración del Centenario de la Coronación Canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia.

La comisión la preside el obispo de San Juan de la Maguana, Tomas Alejo Concepción, y presidente de la comisión.

Un apunte

País amenazado por covid

El obispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta dijo que cada día el país está amenazado por la pandemia del coronavirus.

«Se mantiene entre nosotros el coronavirus», precisó el religioso quien habló durante la homilía celebrada en la Basílica de HIgüey a la “Virgen de la Altagracia.